Pizzul: "Napoli e Inter sono le migliori del girone di ritorno. Maradona? Ha lasciato un vuoto enorme"

Bruno Pizzul, ex telecronista della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Napoli è Inter sono le due squadre che nel girnone di ritorno hanno ottenuto più punti. Il Napoli è in gran forma e ha perso solo contro la Juventus utimamente e ha tutto il dritto di contendere i tre punti alla capolista in una partita che sarà spettacolare. Le squadre del nord hanno una grande disponbilità economica ed ecco perchè nell'ultimo decennio hanno vinto solo loro. Napoli-Inter potranno dare veramente spettacolo. I nerazzurri sono estremamente concreti con grandi attaccanti che gli permettono di vincere anche senza dominare nel possesso palla. I risultati stanno dando ragione a Conte nonostante le critiche sulla bellezza del suo gioco. Il Napoli ha grande qualità e Gattuso sta facendo benissimo. De Paul al Napoli? A Udine si è caricato la squadra sulle spalle che spesso risulta controproducente. Ha doti tecniche importanti e si fa apprezzare anche per il suo temperamento, ed è normale che possa fare gola agli azzurri. Quando ho incontrato Maradona, ho apprezzato il suo lato umano e come riusciva sempre a mettere tutti a loro agio. Ha avuto momenti difficili nella sua vita, ma ha lasciato un vuoto enorme in tutti coloro che l'hanno conosciuto".