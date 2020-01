Pizzul: "Demme giocatore funzionale, Giuntoli al lavoro per Politano. Nel Napoli esplose situazioni imprevedibili"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Bruno Pizzul, ex radiocronista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Demme è un giocatore funzionale al progetto di Gattuso ma hai fatto bene a parlare di mercato: se si dovesse dar seguito a tutte le indiscrezioni ci sarebbero stati non si sa quanti trasferimenti. Giuntoli sta lavorando sulla pista Politano. Sono scoppiate situazioni difficili da prevedere, come la rivolta dei calciatori e le successive multe. Poi sono in ballo questioni relative agli infortunati, sono situazioni che si trascinano da tempo ma che hanno lasciato il segno".