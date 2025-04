Pistocchi: "Tipico atteggiamento da opportunista, squadra scarsa e allenatore un cretino"

Maurizio Pistocchi, ai microfoni di Radio Crc, ha parlato dell'andamento del campionato soffermandosi sui rinvii delle partite per la morte di Papa Francesco:

"Quello che è accaduto in questa settimana mi ha ricordato un episodio ai tempi di calciopoli nel quale Moggi chiamò Pisani per chiedergli di non sospendere le partite. Sono cose da italiani.

Dopo l'ultima partita l’Inter sembra diventata una squadra scarsa e Inzaghi un cretino. È il tipico atteggiamento opportunista e cerchiobottista di questo paese. L’Inter nel primo tempo ha governato la partita, dopo di che ha subito gol al primo tiro in porta del Milan nel secondo tempo e lì la partita è cambiata. Il Milan è ripartito in contropiede e ha messo in difficoltà i nerazzurri. Non ho capito le mosse di Simone Inzaghi, tra cui i quattro cambi contemporanei che ha effettuato nel corso del match che sono stati un esagerazione.

L’Inter ha perso due partite consecutive e non succedeva da un po’, ma c’è un altro dato interessante da valutare: il confronto con le big della squadra di Inzaghi non è del tutto positivo. Contro il Milan ha perso tutte le sfide sia quando c’era Fonseca sia con Conceicao. L’Inter non è riuscita a battere la Juventus di Thiago Motta e contro il Bologna conta un pareggio e una sconfitta. Eppure, nonostante la squadra di Inzaghi non abbia uno score importante contro le big è comunque prima in classifica insieme al Napoli".