Pistocchi: "Spalletti può migliorare il Napoli, ma c'è una cosa che non mi convince. Scudetto? Vi dico le mie prime 5"

Napoli calcio - Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Spalletti è un allenatore che fa un gioco propositivo. Quest'anno sarà per lui un anno importante dopo essere stato fermo. E' uno capace di dare un'identità di gioco, ha una forte personalità e può portare grossi miglioramenti alla rosa del Napoli. Prima però di dare una valutazione, aspetto la fine del mercato. Luciano porta tanti uomini in zona gol ma ha preso troppi gol con Roma e Inter, bisogna capire se perchè non aveva gli uomini giusti in fase difensiva o per sue mancanze. Scudetto? La favorita resta la Juve per la qualità della rosa anche se il calcio che fa può portarla avanti in Italia e non in Europa. Dopo vedo l'Inter che ha preso Dumfries e Dzeko adatti a quella idea di gioco, sinceramente non condivido la scelta di Zapata avendo già uno avanti di 35 anni. Subito dopo ci metto il Milan e poi il duo Napoli-Lazio"