Pistocchi: "Lega gestita come un condominio! Quando ci sono i soldi di mezzo, si trova sempre una soluzione"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Pistocchi, Sportmediaset:

“Sparare sulla Lazio è stato un po' troppo facile e non del tutto corretto. La Lega è gestita come un condominio, non come impresa che dovrebbe fatturare milioni di euro. Unità d'intenti? Quando ci sono di mezzo tanti soldi, un accordo si trova sempre. Anche perché se non si trova, salta in aria tutto. Quando si gioca come adesso, in un periodo molto complicato ed in un'estate torrida, penso che le questioni tecniche saranno il prossimo problema. A mio modo di vedere, se non si pensa a rifondare il sistema con regole diverse. Gasperini? Come si fa a dire una roba di questo genere in un momento come questo con il Valencia che ha avuto 10 giocatori colpiti da Covid?".