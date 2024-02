Pistocchi: "Il Napoli non è ancora morto, cambiare Mazzarri sarebbe un errore! Con il ritorno di Osimhen..."

Notizie calcio. Il giornalista Maurizio Pistocchi, sui suoi canali social, ha riportato alcune considerazioni sul momento del Napoli dopo la sconfitta contro il Milan:

Leggo che De Laurentiis starebbe vagliando la posizione di Mazzarri: mi permetto di dire che solo il pensare di cambiare ancora sarebbe un errore: il tecnico subentrando a Garcia, ha dovuto affrontare una situazione complicata, ereditando una squadra spenta atleticamente e sfiduciata, e con molti giocatori scontenti. In questo contesto, ha dovuto adattare le idee al momento, giocando al massimo delle possibilità la finale di SuperCoppa, uscendo sconfitto di stretta misura. Inoltre, pur con un calendario molto complicato- ha affrontato fuori casa 5 delle prime 10 in classifica, battendo l’Atalanta pareggiando contro la Lazio e perdendo con Roma (2:0) e di misura con Juve e Milan-la squadra ha dimostrato di essere coesa, solida, sbagliando solo la partita contro il Torino. Insomma, con il ritorno di Osimhen il Napoli ritrova il suo centravanti, e con un po’ di fortuna può ancora pensare di conquistare la zona Champions, a patto che Mazzarri, come credo, abbia individuato le problematiche-prima di tutto, la difficoltà a concretizzare in gol le occasioni create- e sappia come risolverle. Il Napoli quest’anno si è ammalato ma non è ancora morto.