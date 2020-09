Pistocchi: "I calciatori del Napoli sono da 4-3-3 altro che 4-2-3-1: servirebbe Eriksen, ma che talento Ricci"

Ultime calcio Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Se gioca Mertens con Osimhen è un 4-4-2, il 4-2-3-1 prevede un centrocampista offensivo: un Totti nella versione Roma di Spalletti. Con questo modulo, serve avere una gamba che Insigne non ha mostrato di avere con Ancelotti. Le caratteristiche dei centrocampisti del Napoli sono tutte da 4-3-3. Osimhen è punta da 4-3-3 perchè cerca profondità e gli piace andare da solo. Il Napoli dovrebbe prendere Eriksen per giocare col 4-2-3-1. Castrovilli è come Zielinski, Chiesa un grande giocatore, ma consiglierei Berardi o Ricci che è un vero talento di cui nessuno parla".