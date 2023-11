Pistocchi: "Fossi stato in De Laurentiis, ecco quale allenatore avrei chiamato!", il nome

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista:

"Oggi assistiamo ad una celebrazione del risultato della Juventus. Proprio qualche istante fa pensavo al fatto che i progressi del calcio italiano ci sono stati anche attraverso il dibattito sui media, credo che questo non sarebbe successo se i giornali fossero stati ‘appecorati’ come dopo la partita di ieri, una partita che è offensiva da definire ‘calcio provinciale’. Roma? Ha creato più palle gol, ha avuto abbastanza occasioni in una partita equilibrata. Il Lecce poteva chiuderla, certamente, è una buona squadra e lo sappiamo, ma non ho visto gli stessi contenuti di Fiorentina-Juventus. Non so come si possa essere contenti di quel gioco. Questo fine settimana, la partita che mi ha divertito di più, è stata quella del Napoli che ha fatto una buona partita con le sue idee di calcio. Mi è piaciuto il Napoli e Raspadori si sta imponendo come nuovo centravanti. Lui e Scamacca? Mica male. Scamacca ama giocare dietro la prima punta, potrebbero giocare insieme. Tra le grandi è stata la partita più divertente. Atalanta-Inter è stata una partita molto fisica, l’Inter ha fatto meglio dell’Atalanta, ma a me piace vedere giocare tecnicamente. Il Napoli dell’anno scorso è inarrivabile, ma una crescita c’è stata e si può crescere ancora, a patto che Garcia segua quei concetti che si sono visti a Salerno e che, l’anno scorso, hanno concesso al Napoli di dominare. A questo punto, il problema ci sarà quando tornerà Osimhen: il 4-4-2 si può fare, a quel punto sacrifichi Lobotka al posto di Zielinski. Inter? Molto competitiva, una rosa che ha parecchi ricambi, manca qualcosa solo in attacco. Elogio ad Allegri e Mourinho? L’ha spiegato benissimo due anni fa il direttore della Gazzetta dello Sport che dice che i clienti privilegiati sono i tifosi di Inter, Juventus e Milan. Se fossi un tifoso della Juventus, non prenderei un giornale che mi prende per i fondelli. Farioli? Se fossi stato in De Laurentiis, sarebbe stato il primo che avrei chiamato. Salernitana? Il problema è che non ho ancora capito se Pippo Inzaghi è un allenatore oppure no".