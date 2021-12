Pistocchi: “Finora il Napoli è andato oltre le aspettative, ora però va rimessa la testa a posto”

Napoli Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista.

“Ovviamente oggi c’è molto pessimismo. Io cerco di rimanere dentro quelle che sono le chiavi di lettura del match. La gara l’ha fatta il Napoli dal primo minuto ma ha vinto lo Spezia. Mai ho visto una partita vinta come quella che ha vinto lo Spezia, cioè senza tiri in porta. Succede? Sì, può succedere, anche se è più una bruttezza che una bellezza, mi piacerebbe sempre chi fa di più per vincere. Andando oltre quelli che sono i numeri della partita e il risultato c’è qualcosa che evidentemente non ha funzionato, specialmente nella preparazione della partita. Il Napoli con il Milan aveva speso molto dal punto di vista mentale e dello stress. Credo che qualcosa di meglio nella preparazione non si potesse fare. Mertens dall’inizio non mi è piaciuto, per me dovrebbe giocare in una partita del genere nel secondo tempo, a mezz’ora dalla fine.

Spalletti poteva fare ciò che ha fatto con l’Atalanta ma ovviamente i nostri discorsi restano da bar, parliamo di cose che non conosciamo fino in fondo. Il Napoli è stato equlibrato solo fino a un certo punto, poi hanno avuto troppa fretta di fare gol. I giocatori cercavano sempre la soluzione personale. Nel secondo tempo la squadra ha perso identità, questo è un grosso errore. Faccio poche colpe a Spalletti, se non magari qualche scelta nelle sostituzioni.

Quest’estate nessuno avrebbe immaginato di vedere il Napoli fare un girone d’andata come quello che ha fatto. Ancelotti e Gattuso avevano entrambi fallito la Champions League, cioè l’obiettivo di partenza estivo. Finora il Napoli è andato oltre le aspettative, sia sul piano dei risultati che del gioco. Ora però va rimessa la testa a posto e che 7 punti sono tanti non così tanti”