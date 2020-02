Pistocchi a Kiss Kiss: "Il Napoli poteva evitare il goal del Barça, l'errore è stato di Maksimovic"

Ultime Calcio Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il fallo su Mertens, durante la gara con il Barcellona, non era da rosso ma neanche da giallo, sarebbe servito quello arancione. Io personalmente avrei dato il giallo. Nell’azione del gol blaugrana il Napoli ha sbagliato qualcosa, era un gol evitabile. C’è stato un errore di Maksimovic. Il gol è arrivato dopo un fortissimo pressing del Barcellona nella metà campo partenopea. Può succedere quando subisci così tanto. Per me c’è un rigore per il Napoli non fischiato. C’è un errore grave di Byrch che non vede o non valuta bene il fallo commesso su Callejon. Per me quello è rigore e non c’è nessun fuorigioco. Il Napoli ha aspettato basso durante tutta la gara, ha chiuso gli spazi ed ha lasciato il pallone al Barcellona. Si tratta di una tipica scelta deicalcio all’italiana. Alla fine però al Napoli rimane l’amaro in bocca perché il risultato è negativo. Il Napoli non è mai stato padrone del campo. Questo farà fare delle valutazioni all’allenatore perché se vai a giocare così al Camp Nou non hai speranze. In Spagna deve giocarsela, deve rischiare qualcosa in più. Abbiamo visto che il Barcellona ha dei difensori giovani, non completi e il Napoli deve trovare il coraggio di attaccarli. Solo in questo modo può uscire vincente dal Camp Nou. Non dimentichiamo che il Barcellona è vedovo di Busquets e Vidal, che non giocheranno nella gara di ritorno”.