Pistocchi a Kiss Kiss: "De Zerbi inadatto alle grandi squadre per come lavora sulla difesa. De Ligt? Voto 9 all'intervento su Osimhen"

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Il Napoli ha reagito bene contro la Juventus nonostante le prime incertezze. La Juventus ha vinto grazie alle sue individualità. Dybala si è inventato un gol straordinario, anche se l'uscita della difesa del Napoli non è stata corretta. De Ligt poi ha salvato un gol praticamente fatto su Osimhen. L'intervento vale 9 in pagella. Il Napoli comunque ha avuto una reazione e dopo essere andato sotto ha reagito ed ha provato a rimontare. Tutto sommato io la vedo in modo positivo. Con la giusta cattiveria agonistica il Napoli può fare i risultati per arrivare in zona Champions. De Zerbi? E' un allenatore molto bravo ma la sua fase difensiva non è ancora adeguata ad una grande squadra perché prende ancora troppi gol. Poi mi tolgo il cappello per come gestiscono la palla".