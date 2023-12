Pistocchi a CN24: "Vi racconto un retroscena sulla rottura ADL-Spalletti: nessuno lo ha mai detto"

Notizie Calcio Napoli - Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Verrebbe da chiedere a De Laurentiis come mai aveva una squadra così forte e non ha riconfermato l'allenatore. Il vero motivo, che nessuno dice, riguardo la scelta di Spalletti di andarsene sta tutto nel corso della famosa cena dove De Laurentiis rimproverò al mister l'eliminazione dalla Champions League. Spalletti, molto piccato, gli rispose: ma come sto facendo vincere lo scudetto dopo 33 anni, guadagni un sacco di soldi dalla valorizzazione dei calciatori che sto facendo e mi contesti un'eliminazione dalla Champions?

Se la squadra dello scorso anno è stata smontata e affidata ad un allenatore che non ha fatto neanche una preparazione atletica adeguata tanto è vero che la squadra corre solo per 40 minuti, la colpa non può essere soltanto che di De Laurentiis. Lui è sicuramente un ottimo dirigente portando il club dalla C allo Scudetto, ma anche gli ottimi dirigenti hanno dei difetti. Non sono un ottimo dirigente, ma fossi stato io il presidente del napoli avrei dato a Spalletti un foglio bianco dicendogli scrivi tu la cifra dell'ingaggio e gli anni che vuoi restare dopo lo scudetto. Non gli avrei spedito una pec per un contratto stabilito 2 anni prima, non lo avrei trattato come il ragioniere di un'azienda ma lo avrei trattato come un fuoriclasse che ha dimostrato di essere. Le problematiche nascono tutte da lì".