Pistocchi a CN24: "La Juve ha escluso dalla lista Emre Can e Mandzukic che farebbero i titolari in ogni squadra"

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

"Il problema non sono le rose lunghe, ma la qualità dei calciatori. La Juve non è riuscita a cedere tutti gli esuberi e questo inciderà sul loro bilancio per quasi 100 milioni. Dall'altra parte però consente a Sarri di avere alternative di grandi qualità come Emre Can e Mandzukic che verranno impiegati in campionato e Coppa Italia. Questi due calciatori sarebbero titolari in qualsiasi squadra. La forza della Juve è stata sempre questa. Le tensioni in casa bianconera sono per quanto riguarda l'ottica finanziaria dove il bilancio piange in questo momento. Ora bisognerà capire se Sarri sarà bravo a gestire questi due casi, ma alle spalle ha una società molto forte. Non a caso in meno di 24 ore Emre Can ha cambiato subito versione. In ottica Napoli si sono fatti influenzare dall'andamento dell'incontro. La gara è girata sugli episodi: il tiro di Allan salvato in angolo da Szczesny e poi la ripartenza sul corner successivo. Gli azzurri hanno però rimontato concarattere, ma hanno commesso delle disattenzioni gravi in occasione delle reti subite. Alla fine la prestazione del Napoli la giudico positiva perchè fare tre gol a Torino non è da tutti. Esultanza Douglas Costa? Non so se sia stato provocato o insultato dai tifosi, ma al di là di questo è sempre sbagliato reagire in quel modo perché sei un professionista molto pagato e devi sopportare anche certe tensioni".