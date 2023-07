Pistocchi a CN24: "Ecco come nasce l'idea di scrivere Juventopoli"

Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ho deciso di scrivere Juventopoli, insieme a Paolo Ziliani, per raccontare tanti fatti acclarati, non prevalgono dunque le opinioni. La Juventus ha avuto una penalizzazione ridicola per quanto è accaduto per plusvalenze ed altro. Si è avuto un patteggiamento. Non abbiamo avuto problemi nel mettere nero su bianco queste cose, almeno finora. Quando lavoravo a Mediaset, i tifosi della Juve fecero una petizione per mandarmi via.

La cosa più divertente in assoluto è che su Amazon ci sono recensioni negative di gente che non ha acquistato Juventopoli e fatte addirittura un giorno prima che uscisse il libro su Amazon. Nel 2017/18 tutti abbiamo visto come è stato gestito il Var da gennaio a giugno".