Pioli: "Non meritavamo di perdere, espulsione Thiaw ingenua. Un bianconero ha fatto tantissimi falli, il regolamento dice che..."

Serie A - L’allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, ha parlato a DAZN nel post gara di Milan-Juventus:

“Cosa ho detto ai miei? Non ho detto nulla, non parlo ai giocatori dopo le partite. Non è il momento opportuno perché ci delusione e tensione. Non è il risultato che speravamo, si poteva stare più attenti anche in 10. Dispiace aver perso una partita del genere.

Togliere Pulisic? Ho scelto di mantenere lo stesso assetto difensivo, pensavo fosse giusto togliere un’attaccante con la speranza che con gli inserimenti dei centrocampisti o con le sponde di Leao e Giroud riuscissimo ad essere pericolosi. Bene in apertura di secondo tempo, si poteva portare a casa un risultato positivo anche in inferiorità.

Ci aspettavamo Weah su Leao e meno Gatti, il difensore ha fatto tantissimi falli e Leao l’ha messo in difficoltà. C’è il regolamento che dice che se fai tanti falli arriva l’ammonizione, che è arrivata dopo 22 falli. Dovevamo riempire di più l’area ma abbiamo fatto la nostra partita. L’espulsione è un’ingenuità di reparto e del singolo. Sarebbe stato giusto il risultato positivo per quanto fatto, Thiaw doveva temporeggiare e si doveva stringere di più con il terzino, si poteva difendere diversamente quella situazione.

Jovic alternativa a Giroud? È entrato bene e la condizione sta migliorando, il sostituto ora è lui ma anche Okafor ha fatto bene ma per caratteristiche il serbo è più adatto. Questa sconfitta non ci toglie nulla, non siamo superficiali nel valutare prestazioni negative e positive, cercheremo di fare meglio. Riuscissimo a fare come dopo il derby, con tutte quelle vittorie, bene venga. La squadra è consapevole che il cammino è quello giusto, possiamo essere più concreti”.