Pincolini: "I calciatori con gli allenamenti a casa hanno già un buon ritmo: gli basterebbero solo dieci giorni in campo per riprendere come prima"

Ultimissime Napoli - Vincenzo Pincolini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Bisognerebbe trovare una data unica per riprendere tutto. per allenarti al meglio c'è bisogno di tranquillità ed in questo momento questa cosa non ci sta. I calciatori potrebbero avere una condizioni di fitness elevato vedendo gli esercizi che stanno facendo come se fossero in palestra. Secondo me in dieci giorni potrebbero anche giocare, ma molto dipenderà dalla voglia dei ragazzi di tornare a correre.