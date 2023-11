Piccari: "Inter, approccio inaccettabile. Mazzarri ha cambiato il Napoli"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto il Direttore Marco Piccari. Queste le sue parole:

Che Inter è stata quella di ieri?

“Male il primo tempo, si sono viste delle cose inguardabili dall’atteggiamento al modo di stare in campo. Un 3-0 del genere poteva portare a un’imbarcata, capisco i cambi ma è stato un approccio inaccettabile a una partita di Champions. La partita poi è cambiata con i cambi, l’unico che ha inciso è stato Frattesi. Barella e Thuram hanno inciso subito e fatto la differenza, l’Inter ha delle buone alternative ma evidentemente se cambi tutta la squadra presti il fianco a queste difficoltà. In vista di Napoli preoccupa questo atteggiamento, è vero che schiererà una squadra diversa, ma se fossi Inzaghi sarei piuttosto arrabbiato. Non si può scendere così in campo.”

Come esce il Napoli dalla sconfitta del Bernabeu?

“La sfida di Madrid va considerata fino a un certo punto perché il Real Madrid era contato, non esalterei oltremodo questa partita ma credo che rispetto alla squadra di Garcia stiamo vedendo un altro Napoli con l’arrivo di Mazzarri. Simeone è stato uno dei migliori in campo, ma non meriterebbe di giocare da titolare in una squadra importante? Dall’altra parte poi c’era un giocatore come Bellingham, uno che sa fare tutto in campo. I suoi numeri di ieri sono impressionanti, fa 4 passaggi chiave, un gol e un assist giocando 91 palloni col 94% di precisione passaggi e ci aggiunge anche sei contrasti vinti. È un giocatore che fa tutto.”