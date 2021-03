Pià: "Napoli, è il momento più importante della stagione: si comincia col Milan, il bottino pieno può far cambiare tutto"

Napoli Calcio - Inacio Pià è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Giocare una partita a settimana può rappresentare una risorsa per il Napoli, aggiunta al fatto che ha recuperato o sta recuperando tutti i suoi calciatori. Giocare in casa o fuori casa cambia poco ma le prossime tre saranno determinanti per il campionato. Portare a casa il bottino pieno ti può far fare un finale di stagione totalmente diverso".