Pescara, vice presidente Bancowski: "Ciciretti ci piace, ma ad oggi è inarrivabile a quelle cifre. C'è curiosità nel vedere all'opera Riccardi"

Notizie Calcio - Gabriele Bancowski, vice presidente del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Ciciretti? E' un giocatore che ci piace, ma forse è inarrivabile per noi: non escludo che potremo provarci molto dipende dal budget. Palmiero? L'anno scorso non ha fatto benissimo perchè infortunato, ma una seconda possibilità sarebbe giusto dargliela in caso di ritorno qui. Riccardi? Ne parlano tutti bene, c'è chi parla di un nuovo Totti. Siamo contenti di poterlo far giocare, c'è curiosità di vederlo all'opera"