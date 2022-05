Pescara, Sebastiani: "Insigne è uno di quelli che ha fatto la trafila, tra C, B e poi Serie A: ci dobbiamo abituare a situazioni come la sua"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il primo compito degli allenatori è quello di far crescere i ragazzi, e Zeman quel tipo di lavoro l’ha sempre fatto bene. Insigne, Verratti e Immobile? A Pescara è cresciuto anche Politano, Cristante: in tanti sono venuti qui e sono esplosi altrove. Se bisogna far crescere i giovani italiani, bisogna far fare le regole a chi ci capisce. Se li facciamo giocare solo per l’età, sarà difficile poi avere italiani bravi. Insigne è uno di quelli che ha fatto la trafila, tra C, B e poi Serie A: ci dobbiamo abituare a situazioni come la sua, non ne faccio un torto alle società sulle scelte economiche e quest’anno abbiamo assistito ad un fenomeno che non credevo sarebbe arrivato, ovvero un esercito di svincolati nel disinteresse dei club”