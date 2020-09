Pescara, Repetto: "Sono due anni che cerchiamo Tutino: tanti club su di lui, non è facile. Ciciretti? Bravo, ma..."

Ultime notizie calcio Napoli – Giorgio Repetto, direttore sportivo del Pescara, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per noi è un onore affrontare il Napoli. La squadra al momento è in allestimento, speriamo di poterci presentare più probanti alla partita. Riccardi può giocare con continuità da noi, può fare il trequartista e sembra più grande in campo dell’età che ha. Si muove come un calciatore esperto. Stiamo cercando di avere Tutino ma c’è molta concorrenza e non è semplicissimo. Sono due anni che lo cerchiamo… Ciciretti e Machach? I giocatori sono tutti buoni calciatori ma ad esempio Ciciretti ha un po' le stesse caratteristiche di Galano”.