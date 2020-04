Perinetti: "I tempi di ripresa li detta il virus, federazioni si facciano trovare pronte. Stipendi? Uniche trattative devono essere quelle tra società e propri tesserati"

Ultime notizie calcio. Giorgio Perinetti, direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Tommasi ha ragione, il calcio sta facendo le sue considerazioni ma bisogna programmare il futuro. Le federazioni fanno bene a prevedere anche l’ipotesi di tornare presto a giocare, ma il via dovrà essere dato dal governo e dalla situazione sanitaria nazionale. I tempi li detta il virus, noi dobbiamo farci trovare pronti quando sarà possibile tornare alla normalità".

Sugli stipendi: "Credo che le trattative siano possibili sono tra le società ed i propri tesserati, perchè c'è troppa differenza nei singoli casi per non parlare delle varie categorie. Bisogna pensare a tutto il movimento calcio, non solo alla Serie A che è il massimo livello di questo sistema. Credo ci sarà bisogno di buonsenso ragionando da sistema, solo così ci potrà essere una soluzione".