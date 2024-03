Reina, il padre: "La verità sull'addio di Pepe e sua moglie alla cena del Napoli. Meret? Merita di restare" | ESCLUSIVA

, papà di Pepe ex portiere di Napoli e Barcellona, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Abbiamo ricordi splendidi di Napoli e Barcellona. Pepe ha vissuto un periodo molto positivo, insieme alla sua famiglia, nella città partenopea. Tutti noi della famiglia conserviamo un ottimo ricordo. Pepe si è trovato così bene a Napoli che, se dovesse ritornarci in un ruolo differente, starebbe benissimo.

Il Napoli, anche se in serie A non è nei primissimi posti, e guardando anche alle difficoltà del Barcellona, non è spacciato per la gara di questa sera. Credo possa fare una buona partita.

Meret? Se avessi l'opportunità, lo andrei ad ingaggiare per la mia squadra. A volte si perde di vista il suo valore, è un portiere forte, di assoluta fiducia. Parliamo di un portiere tra i migliori d'Italia. Un portiere spagnolo forte? Non voglio dare consigli al Napoli, punterei su Meret.

Perchè la moglie portò via Pepe da quella cena di squadra insieme a De Laurentiis? Era per un figlio in attesa, il piccolo Luca. Magari quella cena potrebbe portare in futuro un nuovo portiere proprio al Napoli (ride ndr)".