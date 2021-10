Pellissier: "Spalletti ha sempre fatto bene, è bravissimo nella gestione dei campioni. Osimhen tra i più completi in Italia"

Calcio Napoli - Sergio Pellissier, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen in questo momento è uno degli attaccanti più completi del campionato italiano perché ha tutto: tecnica, potenza pur non essendo enorme ed anche il colpo di testa. Vive un ottimo stato di forma ed il Napoli lo sta esaltando. Spalletti invece ha fatto bene ovunque, ha esperienza anche internazionale e sa come gestire i campioni. Non è vero quanto dicono: non è assolutamente facile vincere con i campioni, soprattutto quando sei tenuto a far partire dalla panchina elementi come Mertens e Lozano. Diventa difficile da gestire come soluzione e Spalletti è bravissimo da questo punto di vista".