Pellissier: "James al Napoli acquisto strepitoso. Koulibaly-Manolas sono due animali!"

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo Verona e attualmente direttore dell'area tecnica, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"James Rodriguez al Napoli sarebbe un acquisto strepitoso. E' un giocatore fantastico, farebbe bene anche agli attaccanti, oltre che allo spettacolo.

Mertens ha dimostrato di poter giocare ovunque, ma prima punta è il ruolo in cui ha fatto meglio. Avere un'altra punta per sostituire Milik può intasare un po' il reparto secondo me. Sono giocatori fantastici che hanno grande disponibilitàù a ricoprire più ruoli.

Su Manolas e Koulibaly: quando ero giovane li puntavo. Ma sono due animali, credo che il Napoli abbia preso un giocatore che possa completare un repèarto in cui avevano maggior bisogno. Bisognerà capire solo l'intendimento.

Dal centrocampo in su il Napoli crea come vuole, quindi non cambierà molto nella costruzione con questa nuova coppia di difensori centrali".