Pellissier: "Il Napoli ha la rosa giusta per Spalletti, ma potrebbe anche cambiare modulo. Insigne? Per un napoletano è sempre difficile..."

Napoli Calcio - Sergio Pellissier è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Non sarà facile per Spalletti, la piazza di Napoli pretende molto e sono attaccati alla maglia. Spalletti, comunque, è un grande allenatore e saprà fare bene. Il tecnico ha un modulo preferito ma non è detto che non lo cambi. Il Napoli ha mezzepunte o calciatori rapidi che vengono all'interno. E' una squadra che potrà essere molto competitiva. Insigne? Giocare a Napoli per un napoletano è difficile, i tifosi pretendono sempre il massimo e i calciatori vogliono dare sempre di più. Mi dispiacerebbe vederlo lontano da Napoli".