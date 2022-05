Pedullà su Ancelotti: "Resta il migliore, a Napoli non lo hanno fatto lavorare"

Napoli Calcio- Carlo Ancelotti nella leggenda. Il tecnico emiliano, fresco del titolo nazionale col Real Madrid, il che lo ha reso l'unico allenatore della storia ad aver vinto il titolo e tutti e 5 i principali campionati europei, ha strappato anche il pass per la finalissima di Champions League grazie a un'epica finale.

Alfredo Pedullà, nel corso di Sportitalia Calciomercato, si è pronunciato così sull'ex allenatore azzurro: "Con tutto il rispetto per gli allenatori di nuova generazione come appunto Guardiola, ma Ancelotti resta il migliore di tutti. A Napoli ha fatto malissimo solo per un motivo: non lo hanno fatto lavorare. Non ha potuto dare il suo contributo e basti pensare all'ammutinamento per farsi un'idea".