Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito ufficiale:

"Il Napoli ha chiuso per Hamed Traorè , in prestito dal Bournemouth. Per rispondere alle centinaia di tifosi azzurri che ci hanno scritto nelle ultime 48 ore, chiedendo un commento potremmo dire che quest’operazione non è altro che la fotografia del momento del Napoli. Non discutiamo Traorè, ma soprattutto la priorità rispetto ad altri ruoli da coprire, fermo restando che l’ex Sassuolo non è reduce da un periodo brillante".