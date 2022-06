Pedullà: "Deulofeu al Napoli? Ecco quando si potrebbe chiudere. Le ultime su Ospina, Koulibaly e Fabian"

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia sul mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole di Pedullà

"Ospina e Fabian sono lontani dal Napoli. Il primo ha fatto richieste che il Napoli non intende esaudire mentre lo spagnolo vuole andare via. Koulibaly è l'unico punto imprescindibile per Spalletti, c'è un contratto in scadenza e bisogna lavorare sul rinnovo. Deulofeu? Manca poco, questo non vuol dire che arriva al Napoli domani o dopodomani. Avendo lui un accordo di massima con gli azzurri credo possa essere arrivare quando il Napoli farà una cessione"