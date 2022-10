Pecci: "Ndombelé è l'unico cambio di livello rispetto ai tre titolari! Bisogna augurarsi che non ci siano infortuni"

Eraldo Pecci, intervenuto in collegamento telefonico durante 'Giochiamo D'Anticipo', ha parlato del successo del Napoli contro l'Ajax e del momento positivo della squadra di Spalletti. Queste le sue parole in trasmissione.

"Per adesso è il più forte, propositivo e forte fisicamente. Il campionato però è lungo e Ndombelé è l'unico cambio di livello rispetto ai tre titolari. Sogno triplete? Sognare è bello, in questo momento il Napoli mi sembra la squadra più quadrata e vedo difficile che qualcuno possa batterla. I campionati si vincono con il centrocampo e i titolari, bisogna augurarsi che non ci siano infortuni nel corso della stagione. Gli azzurri hanno qualità e possono giocarsela con qualsiasi squadra in Europa. Oggi Napoli e Milan sono le formazioni più forti, lo hanno dimostrato anche nello scontro diretto che è stato molto divertente. Gli azzurri sono in fiducia, ma i rossoneri sono un valido avversario. L'Atalanta? La definirei la squadra del mio cuore, sono 3/4 anni che ci fa vedere belle cose ed è lì in alto. Quest'anno pur giocando peggio, alzando i ritmi fa più risultati. La mancanza delle coppe lascia il tempo che trova, dopo 6 reti ad Amsterdam il Napoli sarà ancora più carico di energie"