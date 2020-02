Pecci: "L'unico genio del Napoli si chiama Mertens. A volte gli darei calci nel sedere perchè sbaglia giocate semplici ma poi ti inventa robe irreali"

Ultimissime calcio Napoli - Eraldo Pecci ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Demme è più un Diawara che Jorginho, lo definirei un equilibratore. Non è un regista puro, ma un incontrista che fa legna e smista il pallone a pochi metri. Il vero genio del Napoli è Mertens perché non fa mai delle robe banali. La differenza d'altronde è questa tra un genio ed un calciatore normale. Insigne e Callejon restano buoni giocatori, ma il belga fa delle cose a volte fuori dalla logica. A Dries volte darei un calcio nel sedere perché sbaglia delle cose semplici per poi inventarti un gol o una giocata impossibile che ne vale il prezzo del biglietto"