Pecci: "Anguissa come il babbo che dice ai figli: divertitevi che al resto ci penso io! In Europa chi può contrastare il Napoli?"

Eraldo Pecci, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini del Corriere dello Sport. Ve ne proponiamo un breve stralcio.

«Jorginho in questo Napoli avrebbe brillato come sta facendo Lobotka. Questo Napoli ti strappa gli occhi e quando lo guardi ti viene solo voglia di applaudirlo a prescindere dagli interpreti. Lobotka sembra il Bennacer del Milan che ha vinto lo scudetto lo scorso anno. Anguissa è Kessié, ma mi ricorda anche il babbo. Quello che dice ai figli: divertitevi voi che a tutto il resto ci penso io. Non vedo in Europa, ad oggi, una squadra che possa contrastare il Napoli, ma quando vai avanti in una competizione come la Champions League conta tanto anche l'esperienza e da questo punto di vista il Napoli può pagare qualcosa»