Pazienza: "Manolas al Napoli, segnale che Ancelotti vuole un calcio super offensivo"

Michele Pazienza, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Manolas al Napoli, la vedo come una soluzione tattica per avere un calcio più offensivo, perchè in questo modo ci sarebbe la copertura del campo profondissima. E' molto veloce e fisicamente fortissimo.

Sarri-Juventus? Capisco che il tifoso lo veda come un tradimento, ma è una scelta di lavoro che il tecnico doveva cogliere. Non è un tradimento. Ha dato tutto per il Napoli, l'ha fatto con il cuore".