Michele Pazienza, ex centrocampista di Napoli, Fiorentina e Udinese, oggi allenatore, ha parlato a Radio Sportiva.

"A Napoli e Inter mancano ancora gli ultimi colpi sul mercato. I nerazzurri hanno finalmente portato a casa Lukaku e con questo acquisto si è avvicinata moltissimo, gli azzurri per mantenere il ruolo di anti Juve dovranno rinforzarsi in attacco. Icardi è l'uomo che manca nella rosa di Ancelotti, ha bisogno di lui per concretizzare le occasioni create".