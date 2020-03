Pazienza: "Difficile fare previsioni senza conoscere le tempistiche, interessi economici hanno prevalso sulla salute"

Notizie Napoli calcio. Michele Pazienza, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Playoff per finire il campionato? E' una situazione anomala, credo che occorra ancora navigare a vista per vedere cosa succede. Se la soluzione non dovesse arrivare prima di 3-4 settimane allora anche l'ipotesi post season potrebbe essere una soluzione accettabile. In questo momento però bisogna prima capire quali saranno i tempi, solo allora si potrà avere un quadro più chiaro. Se l'Europeo dovesse essere rinviato sarebbe un contro, ma a stretto giro è l'unica presa di posizione che possa esserci: per il resto, ripeto, si naviga a vista in attesa di capire i tempi".

Inoltre aggiunge: "C'è da capire che è stato commesso un errore nel perdere troppo tempo, purtroppo in molti hanno anteposto gli interessi economici rispetto alla salute. Adesso il danno è stato fatto, bisogna però contenere il problema e le polemiche aspettando i tempi giusti".