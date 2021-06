Pazienza a CN24: "Spalletti? A Udine mi trattò come un figlio! A Napoli cambierà gioco e strategia, su Elmas dico..."

L’ex centrocampista del Napoli Michele Pazienza è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Luciano Spalletti? È stato il mio primo allenatore a Udine, mi ha dato tanto ed ho un ricordo bellissimo: mi ha trattato come un figlio, arrivavo in A dopo tre anni di C e seppe trattarmi e farmi affacciare nella categoria più importante in maniera graduale. È uno di quelli che più mi ha lasciato qualcosa.

Il lato caratteriale di Spalletti? Se mi chiedessero di pensare ad un allenatore non permaloso, dovrei pensarci un bel po’…compreso me! Non si può dare un giudizio su una persona solo sull’aspetto lavorativo, tramite la conferenza stampa o durante una partita: secondo me non si può dare un giudizio su una persona secondo questi criteri, io Spalletti l’ho vissuto umanamente ed è una persona eccezionale, che ti fa stare bene e ti fa lavorare facendoti capire i momenti in cui devi stare sul pezzo. Ha gestito situazioni particolari che avrebbero messo in difficoltà tutti: quella su Totti è stata gestita egregiamente, e sulla metodologia basta vedere giocare le sue squadre. Dai tempi di Udine ha cambiato qualcosa, è rimasto al passo con i tempi e le caratteristiche cambiano negli anni: va alla ricerca di centrocampisti dinamici e moderni, che sappiano fare entrambe le fasi con la stessa qualità . Per il Napoli è la scelta giusta, ne sono convinto.

Il sistema di gioco di Spalletti? Di volta in volta cambierà la strategia, l’ha dimostrato anche all’Inter con il suo 4-2-3-1 in cui poi alzava un terzino in fase di costruzione. In questi dettagli e particolari ci mette molta attenzione ed importanza, così come l’occupazione degli spazi.

Elmas? Deve farsi trovare pronto per quando verrà chiamato in causa dal mister, ora deve rilassarsi perchè è un calciatore di qualità con mezzi tecnici importanti. Se si convince di essere un giocatore importante, ha le carte in regola per trovare spazi”