Pavarese: "C'è una cosa importantissima che De Laurentiis ha fatto con Conte"

Gigi Pavarese, ex DS del Napoli, è intervenuto a Radio Marte. Ecco le sue parole contenute nel comunicato stampa diffuso dall'emittente:

“McTominay? La rapidità di esecuzione del gol contro il Torino è quella tipica dei calciatori di calcio a 5: controllo e tiro immediato. La cosa che colpisce è la rapidità di adattamento al calcio italiano, non ha richiesto tempo per adeguarsi ad un nuovo modo di giocare. Mercato gennaio? Conte sta capitalizzando l’esperienza inglese, oramai è lui il vero responsabile dell’area tecnica. Manna, certamente fortemente voluto da Conte ed importantissimo per il Napoli, collabora con il tecnico ma De Laurentiis sapeva che prendendo Conte gli avrebbe dovuto affidare sostanzialmente anche la gestione tecnica della squadra, per la quale l'allenatore si avvale di collaboratori fantastici, di prim’ordine. L’unità di intenti di tutti lo si vede dagli atteggiamenti di ogni componente della squadra: ognuno sente di rappresentare il Napoli, ed il Napoli è una società seria. Non sono ammesse esternazioni discutibili, si rema tutti verso un’unica direzione e ne sta risentendo positivamente anche l’immagine del club”.