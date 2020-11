Pavarese a CN24: "Maradona, quella volta che tolse Carmando dall'imbarazzo e palleggiò con un limone. La sua grandezza non è conosciuta da tutti, c'è una cosa che lascia a bocca aperta"

Ultime calcio Napoli - Gigi Pavarese è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Ho avuto il privilegio di vivere Maradona giorno per giorno, durante gli allenamenti. Abbiamo avuto il miglior calciatore che sia mai esistito e lo sarà ancora a lungo. Rido quando parlano di altri. Avrebbe fatto la differenza anche oggi: ha portato Napoli e il Napoli a livelli mai raggiunti prima. La sua presenza fu foriera di una squadra che raggiunse livelli importanti. La sua grandezza è stata quella di non far sentire il peso ai suoi compagni di essere Maradona. Era l'ultimo nello spogliatoio. Quelle pochissime occasioni nelle quali siamo riusciti ad organizzare qualcosa, per Diego c'era prima da pensare ai meno visibili di un gruppo e poi a tutto il resto. Dedicava almeno un'ora al giorno alla tecnica individuale, lo faceva anche per i compagni. Mi piace pensare che Diego possa trovare quell'abbraccio del Signore, quella tranquillità che in terra non è riuscito a trovare. Magari lo accoglie Iuliano, lo accolgono Ciccarelli e Pasquale D'Angelo, due grandi tifosi. Aneddoto? Al suo matrimonio, aveva messo a disposizione per tutti l'aereo. Due giorni prima della partenza vengo convocato da Ferlaino e Moggi, mi chiedono di non partire per l'Argentina e di restare a Napoli. Quando lo comunicai a Diego si arrabbiò tantissimo con me. Un'altra volta, invece, i ritiri pre partita li svolgevamo a Soccavo. Una sera, con Bianchi allenatore, decidemmo di anticipare la cena alle 19:30. Tra lo stupore generale lo chef non fu avvisato, doveva farlo Carmando. Bianchi si arrabbiò molto con Carmando e Diego, vedendo l'imbarazzo, prese un limone e comincò a palleggiare. Cominciammo a cenare alle 20:30, Bianchi palleggiò anche lui".