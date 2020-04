Pasqualin: "Mi aspetto il 30% in meno sul prezzo dei giocatori, il prossimo mercato sarà il trionfo degli scambi per sistemare i bilanci"

Ultime notizie calcio. Il prossimo calciomercato, il primo post-coronavirus, "sarà il trionfo degli scambi anche per sistemare i bilanci con le plusvalenze". Ne è convinto l'avvocato Claudio Pasqualin, storico procuratore e attuale presidente dell'Associazione Avvocaticalcio, che all'ANSA prefigura uno scenario privo di spese folli come in passato per il trasferimento dei giocatori. "Non voglio credere che si torneranno a spendere certe cifre - spiega - È impensabile che si possa quotare Mbappé 220 milioni di euro come si faceva prima del Covid-19. Mi aspetto un 30% in meno sui prezzi dei calciatori"