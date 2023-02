Pasculli: "L’agente di Maradona ci disse che più dormiva e meglio era! Lo cancellò dal nostro gruppo Whatsapp"

Pedro Pablo Pasculli, ex attaccante del Lecce e della nazionale argentina, ha rilasciato un’intervista a La Città del Pallone, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Quando ho visto il murale di Diego è stato emozionante. Ora bisogna vivere domenica dopo domenica, il campionato è ancora lungo e ci vuole tempo. Mancano quattordici partite, son tante. Napoli? Diego volle a tutti i costi venire a giocare a Napoli. Avevamo vent’anni entrambi quando giocavo con Diego all’Argentinos Juniors. Osimhen? Fantastico, va su tutti i palloni, fa tutto, non si lamenta ed ha potenzialità enormi. Lui ed Halaand sono i migliori al mondo. Mondiali delll’86? Ero in camera con Maradona, lui dormiva e noi no perchè eravamo nervosi. Prima della finale non si poteva dormire, ma lui ci riusciva. Con lui c’era sempre anche Carmando che cucinava per tutti noi gli spaghetti aglio ed olio. Il Napoli mi voleva, poi scelsero Careca e Diego spingeva molto per avermi in squadra con sè. Argentina-Uruguay? Quel gol mi fece provare un’emozione immensa, un’emozione incancellabile già giocarlo il Mondiale, pensate un po’ a fare anche goal e poi vincerlo con Maradona affianco. Ha lottato tanto Diego per vincere a tutti i costi quel Mondiale. Diego era una persona eccezionale. Ricordo che lo presentai ad un mio amico e lui mi disse ‘mi ha fatto piacere conoscere l’uomo Diego e non il calciatore. Come fanno a parlare male di Maradona? E’ un uomo con un cuore enorme’. Ricordo che lui voleva andare via da Napoli, ma lo avrebbe fatto a malincuore e andò a Siviglia. A Dubai stava benissimo, faceva una vita serena. Poi lo chiamarono come allenatore dell’Argentina e lì avrebbe dovuto rifiutare. Nel gruppo Whatsapp dei Campioni dell’86 c’era anche Diego. Lui scriveva sempre spesso, ma all’improvviso il suo manager l’ha cancellato dal gruppo perchè non voleva avesse contatti con noi. Un giorno volevamo fargli gli auguri per il suo ultimo compleanno e lui ci disse ‘no, no, glieli faccio io da parte vostra’. Lui ci disse che lo avrebbe fatto dormire perchè se fosse stato sveglio avrebbe creato tanti casini. L’hanno isolato e non l’hanno curato come avrebbero dovuto. Se sai che sta male lo prendi, lo porti in Europa e lo salvi, invece l’hanno lasciato in Argentina”.