Pasalic, l'agente: "Col 4-2-3-1 non mi meraviglierei se piacesse al Napoli! Mi ricorda Ballack, su Giuntoli..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Marko Naletilic, agente del centrocampista dell’Atalanta Mario Pasalic, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La stagione di Mario è stata strepitosa, anche a livello numerico con 13 gol messi a segno: sono buoni numeri per un attaccante, figuriamoci per un centrocampista.

Ha grande visione di gioco, ma non è un giocatore che ti conquista con i dribbling o con i numeri: è molto presente in campo, a me ricorda Michael Ballack.

Pasalic come Perrotta alla Roma? Anche, somiglia anche a lui.

A lavorare con Spalletti a Napoli? Non posso esprimermi, è un giocatore dell’Atalanta ed è contento con Gasperini.

Spalletti è una brava persona e lo conosco, Mario è una figura completa per una grande società. Nel suo ruolo, con quelle caratteristiche, per me è uno dei più forti in Europa. Con il modulo 4-2-3-1 non mi meraviglierei dell’interesse del Napoli, ma io ufficialmente non ho mai parlato con il ds Giuntoli. Per Pasalic c’è grande interesse in tutta Europa”