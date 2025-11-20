Partite di Serie A gratis in Tv? L'annuncio del CEO di DAZN
Da tempo si parla di quella che può essere una vera svolta per il calcio italiano con le partite del campionato di Serie A trasmesse gratis in Tv, ora arriva direttamente l'annuncio e la spiegazione da parte di Stefano Azzi, CEO di DAZN, che ha voluto chiarire una cosa
Ultime notizie Serie A - Da tempo si parla di quella che può essere una vera svolta per il calcio italiano con le partite del campionato di Serie A trasmesse gratis in Tv, ora arriva direttamente l'annuncio e la spiegazione da parte di Stefano Azzi, CEO di DAZN, che ha voluto chiarire una cosa.
Partite gratis in Tv: l'annuncio da DAZN
Al Social Football Summit in corso a Torino c'è anche DAZN con il CEO della piattaforma di sport in streaming, Stefano Azzi, che ha voluto affrontare il dibattito tra “gratis” e “premium” per la svolta del calcio italiano e la lotta alla pirateria.
«Oggi i diritti televisivi rappresentano la spina dorsale del sistema calcio: oltre 900 milioni di euro l’anno solo per la Serie A e un campionato domestico come la Premier si muove su cifre ancora più elevate, sui 3 miliardi di euro circa. Se la Serie A “in chiaro” è esistita in rarissime eccezioni che si contano sulla punta delle dita, la Serie A gratis non è mai esistita. E questo ce lo dicono i circa 30 anni di storia dei diritti tv del nostro campionato domestico, e di trasmissione tv», ha esordito Azzi che ha quindi annunciato che la partite di Serie A gratis in Tv non sarà possibile vederle nemmeno in futuro.
Imposibile per Dazn o altri arrivare a un ricavo di 900 milioni con la sola pubblicità, per questo motivo il calcio gratis in Tv non sarà sostenibile. Ora però c'è la sfida alla pirateria e il calcio italiano è pronto con delle nuove innovazioni che possono cercare di combatterla. Intanto, Dazn ha già trasmesso gratis partite come Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juve-Milan, Atalanta-Inter e Roma-Juve in questi anni. Mentre per questa stagione è accaduto con Roma-Milan e la prossima sarà Fiorentina-Juventus, in programma questo weekend.