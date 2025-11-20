Partite di Serie A gratis in Tv? L'annuncio del CEO di DAZN

Ultime notizie Serie A - Da tempo si parla di quella che può essere una vera svolta per il calcio italiano con le partite del campionato di Serie A trasmesse gratis in Tv, ora arriva direttamente l'annuncio e la spiegazione da parte di Stefano Azzi, CEO di DAZN, che ha voluto chiarire una cosa.

Partite gratis in Tv: l'annuncio da DAZN

Al Social Football Summit in corso a Torino c'è anche DAZN con il CEO della piattaforma di sport in streaming, Stefano Azzi, che ha voluto affrontare il dibattito tra “gratis” e “premium” per la svolta del calcio italiano e la lotta alla pirateria.

«Oggi i diritti televisivi rappresentano la spina dorsale del sistema calcio: oltre 900 milioni di euro l’anno solo per la Serie A e un campionato domestico come la Premier si muove su cifre ancora più elevate, sui 3 miliardi di euro circa. Se la Serie A “in chiaro” è esistita in rarissime eccezioni che si contano sulla punta delle dita, la Serie A gratis non è mai esistita. E questo ce lo dicono i circa 30 anni di storia dei diritti tv del nostro campionato domestico, e di trasmissione tv», ha esordito Azzi che ha quindi annunciato che la partite di Serie A gratis in Tv non sarà possibile vederle nemmeno in futuro.

Serie A gratis in Tv, Azzi

Imposibile per Dazn o altri arrivare a un ricavo di 900 milioni con la sola pubblicità, per questo motivo il calcio gratis in Tv non sarà sostenibile. Ora però c'è la sfida alla pirateria e il calcio italiano è pronto con delle nuove innovazioni che possono cercare di combatterla. Intanto, Dazn ha già trasmesso gratis partite come Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juve-Milan, Atalanta-Inter e Roma-Juve in questi anni. Mentre per questa stagione è accaduto con Roma-Milan e la prossima sarà Fiorentina-Juventus, in programma questo weekend.