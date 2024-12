Napoli - Le parole di Valon Behrami a Dazn su Conte e Lukaku:

"Conte non si aspettava questo Lukaku, si aspettava di dargli una sterzata a livello fisico. Ma è evidente che è un giocatore con meno forza e in ritardo sulle sue giocate. Il Napoli va bene perché ha una linea forte con tante personalità. Uno come Buongiorno porta tutta la squadra a sacrificarsi, il Napoli non ti fa giocare in nessun modo perché tutti sono uniti".