Parma, Kulusevski: "Era fantastico chiudere oggi il discorso salvezza: difficile battere un rigore a cinque minuti dalla fine, ho avuto coraggio"

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni di DAZN, nel post-partita di Parma-Napoli, è intervenuto l’attaccante del Parma Dejan Kulusevski, rilasciando alcune dichiarazioni:

Kulusevski

“Cosa ci ha detto D’Aversa? C’è stata sfortuna nelle ultime partite, non meritavamo di perderne così tante perciò la vittoria ci può fare solo bene ed era importante vincere: lottiamo ogni partita, il lavoro paga sempre. Il mister era orgoglioso di noi, anche se non avessimo vinto sapevamo di aver dato tutto: mi motiva molto. L’esultanza rabbiosa dopo il gol? Era fantastico chiudere oggi il discorso salvezza, ero contento: non era facile battere un rigore a cinque minuti dalla fine, ho dimostrato di non avere paura. Se mi vedo in un altro ruolo? Posso giocare ovunque, dipende dalla squadra: al Parma faccio bene sulla fascia”.