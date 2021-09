Parma, Buffon: "Avevo deciso di smettere, poi è arrivato il PSG. Futuro? Fari il ct in Australia"

Ultime calcio - Ospite di BeIn Sports, il portiere del Parma Gigi Buffon ha parlato così del suo trasferimento al PSG:

"Un giorno a fine marzo a Torino mi chiedono hai deciso di smettere? Dico di sì, è giusto così. Per scherzare aggiungo, se mi chiamano PSG, Real Madrid o Barcellona magari lo prendo in considerazione e dopo 20 giorni mi chiama il PSG e ho detto sì. Mi affascinava una squadra con tanta potenzialità in Champions League e questo era uno stimolo importante, in più potevo fare un’esperienza fuori dall’Italia e potevo continuare a giocare a livelli altissimi. Futuro? Fare il ct è qualcosa che mi piacerebbe, più di fare l’allenatore. Anche in giro per il mondo, magari in Australia".