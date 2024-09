Parlato: "Spalletti si costruiva davanti le telecamere, Conte dice ciò che pensa! Mi aspetto qualche sorpresa contro il Cagliari"

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito la nota stampa:

"La città di Napoli si addice molto al carattere di Conte che è uno che vuol vivere in simbiosi con questa città. Per un carattere come il suo è un gioco da ragazzi ambientarsi in una città come la nostra.

Spalletti era uno che si costruiva davanti le telecamere, mentre Conte dice ciò che pensa sempre e comunque. E' uno vero, che poi possa piacere o meno ci sta, ma a me è sempre piaciuto, anche quando era l'allenatore della Juventus. Anche il fatto di aver scelto di vivere al centro della città è perchè ama il contatto con la gente.

I nazionali stanno rientrando, l'ultimo a farlo sarà Anguissa. Mi aspetto qualche sorpresa a centrocampo contro il Cagliari"