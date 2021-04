Paparesta: "Mazzoleni al Var? Non ci sono provocazioni, la scelta è dettata dall'esperienza nei big match"

Napoli Calcio - Gianluca Paparesta è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Mazzoleni al Var? Con gli arbitri che hanno smesso di arbitrare e hanno solo un ruolo Var, le designazioni vengono fatte anche per questi motivi, soprattutto in base alle difficoltà delle partite. Non ci sono provocazioni e volontà di mettere in difficoltà. Le decisioni sono prese in base a ciò che si vede: quando c'è un errore, è giusto ammetterlo".