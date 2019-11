Paparesta: "Finalmente gli arbitri cominciano a parlare! Nel caso di Napoli-Atalanta sarebbe stato auspicabile ascoltare l'audio tra Giacomelli e il VAR"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex arbitro Gianluca Paparesta, rilasciando alcune dichiarazioni:

"Finalmente gli arbitri cominciano a parlare ed è una cosa che ho sempre auspicato, è importante parlare e chiarire per evitare veleni e malumori. Nel caso di Napoli-Atalanta poi, sarebbe stato auspicabile ascoltare l'audio tra Giacomelli e il VAR sul famoso episodio Kjaer-Llorente, l'importante comunque è che Rizzoli abbia ammesso l'errore anche se non mi convince la spiegazione di Rizzoli perché se dice che il fallo è dell'attaccante napoletano allora c'è anche la regola del vantaggio e quindi l'azione poteva continuare come accaduto. La percezione che si ha dell'arbitro dipende sempre dalle decisioni, come accade anche nella giustizia ordinaria, altra cosa è l'esperienza che si matura negli anni, con la preparazione e lo studio delle regole, purtroppo quando succedono episodi controversi con arbitri meno esperti la polemica diventa più accesa. Io prenderei le cose positive dell'incontro tra allenatori e Rizzoli perché è un'apertura notevole che può solo migliorare il clima e spero che si possa continuare su questa strada, aprendosi sempre di più verso l'esterno"