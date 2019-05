Papadopulo: "De Laurentiis è una garanzia per il Bari, non è qui per fare marketing!"

Giuseppe Papadopulo, allenatore, è intervenuto ai microfoni di TuttoBari.com. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Credo che Aurelio De Laurentiis possa rappresentare una garanzia. A Bari si viene per un progetto, non per fare marketing. La città non ha più bisogno di essere umiliata come negli ultimi periodi. Chi è a capo della società sanno benissimo cosa si aspettano Bari ed i baresi. Credo che la programmazione vada di pari passo con le aspettative di società e pubblico".