Lunga intervista ai microfoni di DAZN per Paolo Cannavaro che ha parlato così dell'Inter che sarà impegnata contro il suo Napoli domani. "Le seconde linee dell'Inter possono vincere lo Scudetto, in questo momento è una macchina da guerra. Inzaghi ha cambiato dinamiche di gioco, mi piace molto e lo fa anche tanto il materiale che ha in mano. Vedere l'Inter che porta sei, sette giocatori in area di rigore è un piacere per chi guarda il calcio".